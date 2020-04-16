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Спрос россиян на иностранную валюту сократился на 35% в январе 2020 года

По данным ЦБ, он составил $3,5 млрд

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в январе 2020 году сократился на 35% по сравнению с декабрем 2019 года и составил $3,5 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"В январе 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с декабрем 2019 года сократился на 35% и составил $3,5 млрд. Его объем был меньше, чем в январе 2018 и 2019 годов, на 28 и 8% соответственно", - указано в материалах регулятора.

При этом спрос на доллары США за отчетный период упал на 34%, а на европейскую валюту - на 37%.

Также в материалах ЦБ отмечается, что средний размер сделки по покупке иностранной валюты в январе снизился на 4% и составил $1 тыс. 237. По сравнению с декабрем 2019 года объем и количество операций по покупке сократились на 37% и 34% соответственно.

Также, по данным ЦБ, в январе 2020 года с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, россияне сняли $1,7 млрд, что на 33% меньше, чем месяцем ранее.

В то же время регулятор зафиксировал снижение ввоза и вывоза наличной иностранной валюты банками. Так, российские банки в январе ввезли в РФ валюту в объеме $2,4 млрд, что на 21% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 20%, европейской валюты - на 27%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, снизился на 41%, до $0,6 млрд.

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