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Пандемия коронавируса нового типа

BlaBlaCar запустил приложение для поиска волонтеров для доставки продуктов

Оно называется BlaBlaHelp

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Карпулинговый сервис BlaBlaCar, который ранее приостановил работу в РФ из-за COVID-19, запустил новое приложение BlaBlaHelp для поиска волонтеров для доставки товаров первой необходимости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"BlaBlaCar провела внутренний онлайн-хакатон (собрание разработчиков для решения поставленной задачи), посвященный поиску решений во время пандемии COVID-19. Результатом встречи стал запуск приложения взаимопомощи - BlaBlaHelp. Сегодня мы презентуем сервис BlaBlaHelp - бесплатное мобильное приложение, которое связывает пользователей BlaBlaCar с соседями, которым нужна помощь в покупке товаров первой необходимости (тем, кто ограничен в передвижении, находится в зоне повышенного риска заболевания пневмонией и т.д.)", - сообщили в компании.

Отмечается, что сервис был разработан за неделю. Он позволит зарегистрированным на BlaBlaCar пользователям находить помощников или предлагать себя в качестве помощника для живущих неподалеку людей. Учитывая размер сообщества попутчиков BlaBlaCar в России, потенциал сообщества BlaBlaHelp может составить 25 млн человек.

Для того, чтобы оказать помощь нужно загрузить бесплатное мобильное приложение BlaBlaHelp; зарегистрироваться при помощи логина от BlaBlaCar или создать новый аккаунт; укажите, что вы "помощник" (если хотите кому-то помочь) или найдите людей поблизости, если вам необходима помощь.

"Пользуясь сервисом BlaBlaHelp, нужно неукоснительно следовать требованиям государственных органов по ограничению передвижения в вашем регионе", - особо отметили в компании, уточнив, что сейчас BlaBlaHelp доступен как бета-версия, а приложение можно бесплатно скачать на Android и iOS.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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