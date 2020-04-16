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МЭР предлагает изменить источник финансирования выравнивания энерготарифов в регионах

В ведомстве отметили, что Минэкономразвития и Минэнерго в рамках консультаций и обсуждений пришли к согласованному выводу, что рост нерыночных надбавок на оптовом рынке электроэнергетики является основным драйвером роста конечных цен на электроэнергию

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития готовит предложения по замещению источников финансирования нерыночных надбавок на стоимость электроэнергии и мощности, включенных в цены на энергоресурс для промышленных потребителей. В частности министерство считает, что выравнивание энерготарифов в регионах РФ должно производиться за счет в том числе бюджета, сообщил директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Мы готовим предложения, чтобы направить в правительство, связанные с тем, из каких источников можно было бы заместить источник нерыночных надбавок", - сказал он, выступая на совещании о совершенствовании государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, которое проходит в рамках видеоконференции.

Вахруков отметил, что Минэкономразвития и Минэнерго в рамках консультаций и обсуждений пришли к согласованному выводу, что рост нерыночных надбавок на оптовом рынке электроэнергетики является основным драйвером роста конечных цен на электроэнергию.

По словам Вахрукова, в случае отказа от нерыночных надбавок уже в 2021 году можно будет обеспечить рост цены на электроэнергию на оптовом рынке темпами ниже инфляции.

"Мы, конечно, должны определиться, какую часть нерыночных надбавок мы должны снять с нашего потребителя", - сообщил заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич.

В настоящее время в конечную цену стоимости электроэнергии для промышленных потребителей включены различные надбавки, в том числе, направленные на выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Применение такой надбавки является одним из видов перекрестного субсидирования. Заместитель руководителя антимонопольной службы Виталий Королев в рамках совещания отметил, что по разным оценкам объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике по разным данным составляет от 200 до 500 млрд рублей.

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