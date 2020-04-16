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Пандемия коронавируса нового типа

Роскачество запустит мониторинг доступности доставки и наличия товаров в онлайн-магазинах

Режим самоизоляции, объявленный в связи с пандемией, привел к существенному росту спроса на доставку продуктов питания

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роскачество запустит мониторинг доступности товаров первой необходимости и качества их доставки из онлайн-супермаркетов и сервисов, говорится в сообщении организации.

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Режим самоизоляции, объявленный в связи с пандемией коронавируса, привел к существенному росту спроса на доставку продуктов питания, что отразилось на ее качестве и доступности товаров, а также привело к внедрению ретейлерами нового бесконтактного метода доставки. "Чтобы проверить, как обстоят дела в России с бесконтактной доставкой товаров, Роскачество запускает мониторинг доступности служб доставки и наличия товаров первой необходимости, реализуемых в онлайн-супермаркетах", - говорится в сообщении.

Полученные данные помогут проанализировать работу онлайн-супермаркетов и служб доставки в условиях пандемии. "Справляются ли они с огромным потоком заказов, и чего не хватает потребителям. На основании полученных результатов мы подготовим развернутую аналитику и рекомендации потребителям и службам доставки", - подчеркнул заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Доставка продуктов, которая раньше была одной из опций в традиционном ретейле, сейчас приобретает важнейшее значение: это уже не просто удобная услуга, а сервис, который помогает сохранить здоровье и помочь в борьбе с распространением с коронавирусной инфекцией. Большинство торговых сетей имеют возможность доставить продукты до дома, а для социально незащищенных категорий покупателей, прежде всего - пенсионеров, предоставляют специальные условия. Результаты опроса помогут сделать работу торговых сетей лучше и доступнее", - считает директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко.

Эксперты Роскачества приглашают к участию в исследовании потребителей, которые на сайте Роскачества могут оценить свой опыт онлайн-заказа продуктов питания. Первые результаты мониторинга будут опубликованы на портале Роскачества в апреле.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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