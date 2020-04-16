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ФАС обсудит с правительством отказ от индексации цен на газ для населения с июля

Ранее сообщалось, что ФАС в своем письме правительству предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к правительству с предложением не проводить индексацию тарифов на газ для населения, которая запланирована на июль. Об этом сообщил заместитель руководителя антимонопольной службы Виталий Королев в рамках совещания о совершенствовании государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, которое проходит в рамках видеоконференции.

"Мы в настоящее время обратились в правительство с вопросом о том, не целесообразно ли было рассмотреть возможность не индексации тарифов для населения на газ с июля. Тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители в этой ситуации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ФАС в своем письме правительству предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса.

При этом Королев отметил, что отмена индексации тарифов на электроэнергию приведет только к росту перекрестного субсидирования и эту меру можно будет принять только в крайнем случае.

"В настоящее время надо рассматривать это как меру чрезвычайного характера, потому что в этом случае недополучит вся цепочка производства, передачи и потребления электроэнергии соответствующих средств, которые они должны были бы получить", - сказал Королев, отметив, что в этом случае заранее надо определить источники компенсации понесенных энергетиками затрат.

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Россия
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