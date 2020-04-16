Мантуров: РФ к концу апреля будет производить 7 млн различных видов защитных масок в день

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия к концу апреля выйдет на производство 7 млн различных видов защитных масок в сутки, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в анонсе программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"В общей сложности мы должны выйти на конец месяца на производство серийных масок - около 7 млн масок всего", - сказал он. В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что речь идет о конце апреля.

В начале апреля сообщалось, что производство медицинских масок в стране составляет 1,6 млн в сутки. Ранее Мантуров сообщил, что в середине месяца - к двадцатым числам апреля РФ будет производить около 4 млн различных типов масок в сутки.