Власти Москвы выделят на поддержку бизнеса 45 млрд рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы окажут меры поддержки бизнесу на сумму порядка 45 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Информационном центре по ситуации с коронавирусом (ИЦК) заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Прямые меры поддержки, которые уже приняты в рамках трех пакетов, составляют порядка 45 млрд рублей. Это касается и отсрочек по налоговым платежам, и прямых выплат из бюджета в адрес пострадавших компаний. <...> Когда говорим о мерах поддержки, мы принимаем индивидуальные решения в отношении какой-то конкретной компании. Мы видим те отрасли, которые на сегодняшний момент являются наиболее пострадавшими", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что в рамках работы оперштаба по поддержке экономики в складывающейся ситуации осуществляется еженедельный мониторинг происходящих изменений в потребительском спросе, сложностей и проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, промышленные компании, работающие на территории столицы.

"Поэтому в зависимости от тех изменений, которые происходят, мы готовим соответствующие адекватные предложения по поддержке наших предпринимателей, малого бизнеса, промышленных компаний. В рамках третьего пакета мы расширили перечень отраслей, на которые распространяются меры поддержки, в частности, налоговые отсрочки и компенсации предприятиям, которые вынуждены закрывать свою работу. Также мы предоставили целый комплекс мер поддержки для строительной отрасли, которая является очень важной для нашего города", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что, в первую очередь, принимаются меры поддержки, направленные на минимизирование убытков в компаниях, пострадавших от вынужденных ограничений их деятельности. В рамках работы оперативного штаба был открыт центр поддержки экономики Москвы, который не только оперативно отвечает на все вопросы предпринимателей, но также собирает пожелания и предложения по дополнительным инструментам, которые власти могли бы предложить рынку.

Третий пакет мер

"Вчера в рамках третьего пакета было принято решение по субсидированию процентных ставок для субъектов малого предпринимательства, мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает от складывающейся ситуации. На эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 млрд рублей, в зависимости от активности предпринимателей и того, как они будут обращаться к нам за помощью", - сказал Ефимов.

Он добавил, что власти Москвы прорабатывают взаимодействие с крупнейшими банками, в первую очередь Сбербанком, который является одним из крупнейших держателей кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства (МСП). Также планируется обеспечить максимально упрощенную форму предоставления субсидий в электронной форме, для этого будут подписаны необходимые соглашения с банковским сектором.

"Поддерживая бизнес, мы понимаем, что это косвенная мера поддержки и жителей Москвы, потому что поддержав бизнес, не дав ему свалиться в тяжелую финансовую ситуацию, мы поддерживаем и работников, сохраняем рабочие места. Если все же случилось так, что житель Москвы потерял работу, мы в рамках работы наших центров занятости упростили систему постановки на биржу труда, существенно увеличили выплату гражданину, который находится в поиске работы. На сегодняшний день эта сумма составляет 19,5 тыс. рублей, получить ее стало на порядок проще, чем было раньше", - заключил Ефимов.