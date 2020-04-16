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ЦБ до конца мая может закончить оценку инвесторов, заинтересованных в покупке АТБ

Сроки и способ продажи банка определят с учетом экономической и эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России до конца мая может закончить оценку инвесторов, заинтересованных в покупке санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Сроки и способ продажи кредитной организации будут определяться с учетом экономической и эпидемиологической ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"В настоящее время Банк России приступил к проведению оценки заинтересованных лиц, информация о результатах этой работы ориентировочно может быть раскрыта до конца мая текущего года. При принятии решения о способе и сроке проведения мероприятий по продаже Банком России [Азиатско-Тихоокеанского банка] будет учитываться экономическая и эпидемиологическая ситуация", - сказали в пресс-службе.

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