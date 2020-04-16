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Мишустин: более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты в связи с пандемией

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в четверг заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что президент России Владимир Путин 15 апреля предложил новые меры поддержки экономики страны в условиях коронавируса, в их числе и решение о специальных выплатах малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии сохранения ими рабочих мест на уровне не менее 90% от показателя на 1 апреля.

"Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 млн сотрудников", - сказал премьер. 

Льготные кредиты

Системообразующие предприятия смогут рассчитывать на субсидируемые государством кредиты при условии максимального сохранения занятости, заявил глава кабмина. Он напомнил, что поддержка системообразующих предприятий будет выражаться в предоставлении льготных кредитов на пополнение оборотных средств, реальная ставка по которым должна быть ниже рыночной на величину ключевой ставки ЦБ (6%). Кроме того, половина займа будет обеспечиваться госгарантиями федерального бюджета.

"Конечно, такую поддержку от государства можно будет получить при условии максимального сохранения занятости", - сказал Мишустин. 

Новые меры поддержки

Правительство продолжит работу над новыми мерами поддержки экономики в условиях пандемии, добавил глава кабмина. "Следующим этапом будет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики", - заявил председатель правительства на заседании кабинета министров.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "уже поручил выделить средства на поддержку авиаперевозок". "Прошу отраслевые министерства подготовить предложения по сфере строительства, гражданско-авиационной и легкой промышленности", - поручил Мишустин. Он подчеркнул, что "правительство продолжит работу над выработкой дополнительных мер поддержки".

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