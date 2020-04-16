Кабмин выделит регионам 48 млрд рублей для выплат борющимся с коронавирусом медикам

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал выделение регионам 48 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы также обсудим выделение регионам свыше 45 млрд рублей в качестве субсидий для стимулирующих выплат медикам и другим работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом, о чем говорил президент [РФ Владимир Путин]", - сообщил премьер, открывая в четверг заседание правительства.

Мишустин добавил, что на заседании министры также рассмотрят вопрос "о выделении более 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, которые оказывают скорую помощь и тем, кто работает в больницах, подведомственных силовым и правоохранительным органам, в медицинских организациях ЗАТО".