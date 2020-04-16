Международные автоперевозчики просят Минтранс отменить цифровые пропуска в Подмосковье

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Автоперевозчики обратились в Минтранс РФ с просьбой отменить цифровые пропуска для водителей транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов. Соответствующее письмо Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) направила на имя замминистра Алексея Семенова. Копия обращения опубликована на сайте ассоциации.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева для передвижения по Подмосковью любым видом транспорта граждане обязаны иметь при себе цифровой пропуск. При этом от вводимых требований не освобождены водители транспортных средств, осуществляющих международные автоперевозки грузов.

"В сложившихся условиях просим вас, уважаемый Алексей Константинович, вмешаться в ситуацию и направить в правительство Московской области разъяснения Минтранса России о недопустимости введения ограничений для международных перевозок грузов автомобильным транспортом", - говорится в письме.

"Водители, проживающие в других регионах России, испытывают серьезные трудности при оформлении пропусков, далеко не всегда им удается его получить. Это приводит к простоям транспортных средств, срыву сроков доставки грузов и финансовым потерям грузовладельцев и перевозчиков. Кроме того, водители - граждане иностранных государств фактически лишены возможности получения пропуска, так как заявитель должен указать данные, которых у иностранного гражданина попросту не может быть", - пояснили суть проблемы в ассоциации.

При этом в АСМАП уверены, что введение таких дополнительных ограничений приведет к разрыву хозяйственных и транспортных связей, а также к перебоям в поставках товаров первой необходимости в торговую сеть.