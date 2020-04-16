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Поставки СПГ из России идут по плану, несмотря на снижение спроса из-за пандемии

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что азиатские компании попросили перенести сроки поставок газа в связи с сокращением спроса в регионе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) не меняют своих планов по поставкам, несмотря на сокращение спроса на энергоносители в мире, в том числе в Азии, на фоне распространения коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний Sakhalin Energy и "Новатэк".

"Производство и отгрузки по плану", - сказал представитель Sakhalin Energy.

"Отгрузки продукции с проекта "Ямал СПГ" осуществляются в плановом режиме в соответствии с заключенными договорами, включая поставки в азиатском направлении. Все стороны добросовестно исполняют взятые на себя обязательства", - сообщили в "Новатэке", крупнейшем акционере "Ямал СПГ".

Как написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, азиатские компании обратились к поставщикам СПГ с просьбой перенести сроки поставок в связи с сокращением спроса в регионе. Резервуары для хранения сырья, по данным агентства, также близки к заполнению. В частности, с подобными просьбами обратились покупатели в Южной Корее и Японии, в том числе Korea Gas Corp. и Tokyo Gas Co. Сроки переноса поставок варьируются от нескольких дней до следующего года.

Кроме того, несколько покупателей в Северной Азии применили в своих долгосрочных контрактах условие, которые позволяют им принимать до 10% меньше объема СПГ, чем первоначально согласовано.

На этом фоне цены на СПГ в регионе продолжают падать. По данным ведущей японской экономической газеты Nikkei, на спотовом рынке в Азии за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица) СПГ дают в районе $2,4. Это почти на 50% меньше, чем в апреле прошлого года. Такой уровень цен является самым низким за последние 10 лет.

Российские экспортеры СПГ

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".

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