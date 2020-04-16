Минэнерго поддержало включение покупки активов в инвестпрограммы сетевых компаний

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что покупка сетевых активов должна быть включена в инвестиционные программы электросетевых компаний. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич на совещании о совершенствовании государственного регулирования тарифов на электрическую энергию.

"Мы говорим о том, что крупная сетевая компания в регионе должна иметь соответствующую возможность включать в свои инвестиционные программы расходы на приобретение сетей - бесхозяйных сетей, сетей мелких сетевых организаций, которые не несут в данном регионе необходимую социальную ответственность", - сказал он.

Маневич отметил, что с соответствующей инициативой ранее в правительство обращались электросетевая компания "Россети" и "Русгидро", которая управляет электросетями на Дальнем Востоке.