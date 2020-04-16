{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэнерго поддержало включение покупки активов в инвестпрограммы сетевых компаний

С соответствующей инициативой ранее в правительство обращались "Россети" и "Русгидро"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что покупка сетевых активов должна быть включена в инвестиционные программы электросетевых компаний. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич на совещании о совершенствовании государственного регулирования тарифов на электрическую энергию.

"Мы говорим о том, что крупная сетевая компания в регионе должна иметь соответствующую возможность включать в свои инвестиционные программы расходы на приобретение сетей - бесхозяйных сетей, сетей мелких сетевых организаций, которые не несут в данном регионе необходимую социальную ответственность", - сказал он.

Маневич отметил, что с соответствующей инициативой ранее в правительство обращались электросетевая компания "Россети" и "Русгидро", которая управляет электросетями на Дальнем Востоке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду в начале мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС