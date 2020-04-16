{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье производство мяса птицы за два месяца увеличилось на 9%

Оно составило 64 тыс. т

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Производство мяса птицы на Ставрополье за январь-февраль составило 64 тыс. т, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"По итогам двух месяцев текущего года в Ставропольском крае во всех категориях хозяйств производство (реализация на убой) мяса птицы составило 64 тыс. т, что на 8,8% превышает показатель соответствующего периода 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях производство мяса птицы составило 57,3 тыс. т, что на 9,4% превышает показатель прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидером производства продукции из мяса птицы на Ставрополье является ЗАО "Ставропольский бройлер", входящее в группу агропредприятия "Ресурс", которое производит 83% от общекраевого производства мяса птицы. Рост объемов производства по итогам двух месяцев составил 3% в сравнении с уровнем предыдущего года.

"Наращивание объемов производства мяса птицы в текущем году также стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию в течение 2016-2018 годов новых инвестиционных проектов. В Изобильненском городском округе были построены птицеводческий комплекс ООО "Агрогруппа баксанский бройлер" по производству и переработке 12 тыс. т мяса птицы в год и комплекс по выращиванию индейки ООО "Агро-Плюс" мощностью 12 тыс. т мяса индейки в год. По итогам двух месяцев предприятием произведено на 8% больше мяса индейки к уровню предыдущего года на текущую дату", - отмечается в сообщении.

Министерство сообщает, что птицеводческие комплексы, расположенные на территории региона, обеспечивают полный цикл от производства до реализации продукции из мяса птицы. В предприятиях края осуществляется содержание родительского стада, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, реализация продукции и маркетинг, организация складской и транспортной логистики.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду в начале мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС