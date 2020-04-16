На Ставрополье производство мяса птицы за два месяца увеличилось на 9%

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Производство мяса птицы на Ставрополье за январь-февраль составило 64 тыс. т, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"По итогам двух месяцев текущего года в Ставропольском крае во всех категориях хозяйств производство (реализация на убой) мяса птицы составило 64 тыс. т, что на 8,8% превышает показатель соответствующего периода 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях производство мяса птицы составило 57,3 тыс. т, что на 9,4% превышает показатель прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидером производства продукции из мяса птицы на Ставрополье является ЗАО "Ставропольский бройлер", входящее в группу агропредприятия "Ресурс", которое производит 83% от общекраевого производства мяса птицы. Рост объемов производства по итогам двух месяцев составил 3% в сравнении с уровнем предыдущего года.

"Наращивание объемов производства мяса птицы в текущем году также стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию в течение 2016-2018 годов новых инвестиционных проектов. В Изобильненском городском округе были построены птицеводческий комплекс ООО "Агрогруппа баксанский бройлер" по производству и переработке 12 тыс. т мяса птицы в год и комплекс по выращиванию индейки ООО "Агро-Плюс" мощностью 12 тыс. т мяса индейки в год. По итогам двух месяцев предприятием произведено на 8% больше мяса индейки к уровню предыдущего года на текущую дату", - отмечается в сообщении.

Министерство сообщает, что птицеводческие комплексы, расположенные на территории региона, обеспечивают полный цикл от производства до реализации продукции из мяса птицы. В предприятиях края осуществляется содержание родительского стада, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, реализация продукции и маркетинг, организация складской и транспортной логистики.