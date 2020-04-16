Мишустин высказался против составления жесткого списка системообразующих компаний

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что не стоит составлять жесткий список системообразующих предприятий. По его мнению, отраслевые министерства должны держать на контроле все предприятия и гибко реагировать на ситуацию, что позволит избежать лишних вопросов и действий.

"Наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий, - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг, обращаясь к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову. - Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться и компании могут входить и выходить". Глава кабмина отметил, что обсудил возможность ведения таких списков отраслевыми министерствами с первым вице-премьером правительства Андреем Белоусовым. "Потому что очень много будет вопросов, когда вы утвердите такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким критериям мы выбираем компании", - добавил премьер.

Он обратил внимание, что нужно учитывать все угрозы и риски, а также связано ли предприятие с обеспечением жизнедеятельности людей и бизнеса, является ли оно предприятием постоянного цикла. "Я думаю, что в этом смысле должна быть постоянная работа отраслевых министерств", - заключил Мишустин, поручив ведомствам проводить мониторинг ситуации.