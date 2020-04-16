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Опрос: треть предпринимателей в России сообщили о сокращении более 50% сотрудников

По данным опроса Агентства стратегических инициатив, у большинства бизнесменов выручка сократилась более чем на 80%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Треть российских малых и средних компаний сообщили о сокращении более 50% своих сотрудников, говорится в четверг на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам опроса около 2 тыс. предпринимателей из разных регионов страны.

АСИ ранее совместно с платформой WikiVote разработало чат-бот с опросником о самочувствии бизнеса, он был запущен в работу 7 апреля. На основе опроса формируется "карта самочувствия бизнеса", в которой отслеживается изменение в положении предпринимателей и влияние принимаемых мер поддержки.

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"У 83% респондентов выручка сократилась, у большей части она упала более чем на 80%, сократили более 50% своих сотрудников 34% опрошенных, у 27% респондентов возникли проблемы при получении мер поддержки, 47% считают, что предпринятые меры не помогут, а только отложат остроту проблем", - отмечается в результатах опроса.

На основе собранных данных АСИ сформирует предложения по поддержке бизнеса и социально незащищенных слоев населения в условиях пандемии коронавируса, чтобы потом представить их на рассмотрение уполномоченным органам власти.

Поддержка бизнеса

Правительство РФ ранее уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Также глава государства поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами.

Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся также на уровне региональных властей.

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