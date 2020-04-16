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ЕС выделил Украине €13 млн на поддержку восточных регионов и борьбу с пандемией

По оценкам ЕК, в общей сложности количество пострадавших от конфликта в Донбассе составляет 5,2 млн человек

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Евросоюз выделил Украине €13 млн гуманитарной помощи, которые направлены на борьбу с коронавирусом и на поддержку пострадавших от вооруженного конфликта регионов на востоке страны. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Конфликт на востоке Украины продолжается уже седьмой год, сегодня Европейская комиссия объявила о выделении €13 млн на поддержку наиболее уязвимой части населения, пострадавшей от продолжающегося противостояния. Одновременно спонсируемые ЕС гуманитарные проекты также помогут Украине бороться с вспышкой коронавируса. Еврокомиссия полностью солидарна с Украиной", - говорится в заявлении ЕК.

По ее оценкам, в общей сложности количество пострадавших от конфликта в Донбассе составляет 5,2 млн человек.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПандемия коронавируса нового типа
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