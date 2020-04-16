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Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов

Максим Решетников заявил, что пока банки неохотно идут на выдачу кредитов предприятиям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей банками льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.

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"Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему, 150 млрд (рублей - прим. ТАСС) мы обсуждали, чтобы у нас была картина, когда банки выйдут на соответствующий уровень", - сказал Мишустин на заседании правительства, прервав доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Решетников сообщил, что банки пока неохотно идут на выдачу льготных кредитов предприятиям из-за внутренней бюрократии и убыточности таких кредитов.

"Я вас прерываю. Что значит - убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать", - заявил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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