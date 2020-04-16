Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов

"Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объему, 150 млрд (рублей - прим. ТАСС) мы обсуждали, чтобы у нас была картина, когда банки выйдут на соответствующий уровень", - сказал Мишустин на заседании правительства, прервав доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Решетников сообщил, что банки пока неохотно идут на выдачу льготных кредитов предприятиям из-за внутренней бюрократии и убыточности таких кредитов.

"Я вас прерываю. Что значит - убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать", - заявил Мишустин.