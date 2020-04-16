{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду в начале мая

Фрегат перемещен в конце марта из эллинга в плавучий док

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Первый фрегат проекта 22350 с полностью российской энергетической установкой "Адмирал Головко" будет спущен на воду в начале мая. Об этом сообщила в четверг пресс-служба завода "Северная верфь" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации).

"Фрегат "Адмирал Головко" будет спущен на воду в конце апреля - начале мая", - говорится в сообщении.

На фрегате, перемещенном в конце марта из эллинга в плавучий док, сейчас выполняется монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части корабля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Ставрополья прогнозируют снижение собственных доходов бюджета на 12%
Прогнозируемое снижение поступлений доходов составляет более 9 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС