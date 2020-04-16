Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду в начале мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Первый фрегат проекта 22350 с полностью российской энергетической установкой "Адмирал Головко" будет спущен на воду в начале мая. Об этом сообщила в четверг пресс-служба завода "Северная верфь" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации).

"Фрегат "Адмирал Головко" будет спущен на воду в конце апреля - начале мая", - говорится в сообщении.

На фрегате, перемещенном в конце марта из эллинга в плавучий док, сейчас выполняется монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части корабля.