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Белоруссия рассчитывает привлечь от МВФ от $500 до $900 млн в 2020 году

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович уточнил, что программа финансирования может предусматривать предоставление всей квоты как в текущем году, так и в двухлетней перспективе

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, выступая в четверг в парламенте, что Минск может получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году до $900 млн, а также не отказывается от планов по размещению евробондов и гособлигаций на российском рынке.

"Предполагаемый объем средств, который мы можем получить в текущем году, - от $500 млн до $900 млн", - сказал министр, его слова приводит БелТА.

По словам Ермоловича, согласно белорусской заявке и квоте страны в МВФ, речь идет "о сумме, эквивалентной примерно $900 млн". "Программа финансирования может предусматривать предоставление всей квоты как в текущем году, так и в двухлетней перспективе", - отметил министр.

Ермолович добавил, что пока Минск только оценивает свою потребность во внешнем финансировании. "В сложной ситуации с внешним финансированием, привлечением ресурсов на внутреннем рынке Минфин сконцентрировался на взаимодействии с международными финансовыми институтами - ВБ, МВФ, ЕБРР, ЕИБ", - сказал глава ведомства.

Заимствования на российском рынке

Кроме того, по его словам, Белоруссия не отказывается от планов по размещению евробондов в 2020 году и гособлигаций на российском финансовом рынке. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация, рынки не закрыты, - отметил он. - Возможности по нашему размещению сохраняются. Мы не меняем планы по выходу на рынок евробондов, по размещению 30 млрд российских рублей на финансовом рынке РФ", - сказал Ермолович.

Вместе с тем он отметил, что возможно, от каких-то заимствований власти Белоруссии откажутся, и пояснил, что решение будет приниматься исходя из объемов привлечения ресурсов "от международных финансовых организаций под потребность в рефинансировании государственного долга в рамках бюджета на 2020 год.

Ранее Белоруссия обратилась к МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы в рамках инструмента быстрого финансирования и рассчитывает на принятие решения до конца апреля. Минфин республики планировал также во II квартале 2020 года выйти на российский рынок заимствований с облигациями и разместить 10 млрд российских рублей сроком на пять лет.

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Белоруссия
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