Росатом рассмотрит возможность увеличения доли в группе "Дело"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", в конце прошлого года купившая 30% в группе "Дело" Сергея Шишкарева, удовлетворена текущей долей в проекте, но при появлении возможности увеличить ее на выгодных условиях, готова ее рассмотреть. Об этом сообщили ТАСС в Росатома.

"Росатом вполне удовлетворен сегодняшней долей в проекте. Если возникнут интересные и экономически выгодные возможности ее увеличить, мы их рассмотрим и примем решения. Но на ближайший период таких планов нет", - сказали в госкорпорации.

Сейчас контролирующим акционером группы "Дело" является Шишкарев, владеющий 70%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что группа и госкорпорация подписали соглашение, предусматривающее возможность увеличения доли госкорпорации в группе еще на 19%, опцион может быть реализован в 2023 году.

Ранее сообщалось, что группа "Дело" вместе с Росатомом будут развивать не только перевозки углеводородов по Северному морскому пути, но и контейнерные.

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.