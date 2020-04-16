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Американская ConocoPhillips добровольно сократит добычу нефти на 225 тыс. баррелей

К маю сокращение составит 100 тыс. баррелей в день
Здание компании ConocoPhillips REUTERS/Yereth Rosen
Описание
Здание компании ConocoPhillips
© REUTERS/Yereth Rosen

ТАСС, 16 апреля. Американская энергетическая корпорация ConocoPhillips объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 225 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщается в четверг в ее пресс-релизе.

Согласно сообщению, к маю сокращение составит 100 тыс. баррелей в сутки на одном из предприятий. После этого компания постепенно сократит добычу еще на 125 тыс. баррелей в сутки в другом регионе.

Страны ОПЕК+ на встрече 12 апреля договорились снизить добычу на 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

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США
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