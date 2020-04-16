Падение рынка аудиовизуального контента в России оценили в 150 млрд рублей за три года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский рынок аудиовизуального контента потеряет около 150 млрд рублей в течение трех лет из-за пандемии, об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Серей Сельянов.

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"Общий объем потерь на ближайшие три года - я имею в виду не только кино, но и производство телевизионного контента, сериалов, - в связи со снижением платежеспособного спроса, в связи с падением рекламного рынка, оценивается в 73 млрд в течение ближайшего года и 150 млрд рублей в течение трех лет. Цифры колоссальные, речь обо всем аудиовизуальном рынке", - сказал Сельянов.

Он отметил, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, приостановили работу отрасли. Из-за короткого съемочного киносезона в России производство многих проектов вряд ли получится запустить в этом году, соответственно, отрасль потеряет год.

"Это значит, что в 2021 году мы российских картин рискуем не дополучить. Те, которые в работе, могут перейти на весну, но следующие большие проекты начнем снимать в 2021 или 2022 году", - пояснил Сельянов.

Ранее АПКиТ направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с просьбой включить кинематографию в число получателей господдержки как одну из отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса. Восстановление прежних объемов производства без поддержки государства потребует порядка пяти лет, отметили в письме.