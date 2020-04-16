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Средняя цена на бензин в РФ с 6 по 12 апреля снизилась на 4 коп.

Она составила 44,88 руб. за литр

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 6 по 12 апреля - опустились на 4 коп. по сравнению с показателем за предыдущий отчетный период и составили 44,88 руб. за литр. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 опустились на 4 коп. - до 42,45 руб. и 45,88 руб. за литр соответственно. При этом бензин марки Аи-98 подешевел на 1 коп., до 52,07 руб. за литр. Цена на дизельное топливо составила 47,84 руб. за литр, что на 7 коп. ниже показателя за предыдущую неделю.

За отчетный период, снижение цен на бензин наблюдалось в 17 субъектах РФ, наиболее заметное в Рязани и Кызыле - на 2,9% и 1,3% соответственно. При этом увеличение цен зафиксировано в Петрозаводске, Краснодаре и Севастополе и составило 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 руб., марки Аи-95 - от 41,9 до 49,49 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 54,83 руб. за л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,2 до 43,76 руб., марки Аи-95 - от 44,6 до 47,66 руб., марки Аи-98 - от 52,8 до 54,86 руб. за л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ с 6 по 12 апреля снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 14,6% - до 616,1 тыс. тонн, а производство дизельного топлива сократилось на 1,7% и достигло 1 млн 558,6 тыс. тонн.

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