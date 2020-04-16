ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть - в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в апрельском отчете организации.

"В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,9 млн баррелей в сутки, до самого сильного в истории падения - около 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения - примерно до 20 млн баррелей в сутки", - отмечают эксперты организации.

Падение спроса на нефть в странах ОЭСР в 2020 году при этом ожидается на уровне 4 млн баррелей в сутки, в странах, не входящих в ОЭСР - на уровне 2,9 млн баррелей в сутки.

ОПЕК также ожидает снижения в 2020 году добычи нефти и конденсата в России на 1,3 млн баррелей в сутки - до 10,14 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском отчете организации. "Ожидается, что в 2020 году добыча жидких углеводородов в России сократится на 1,3 млн баррелей в сутки в годовом выражении - до 10,14 млн баррелей в сутки, что на 1,38 млн баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза", - отметили эксперты ОПЕК.

При этом они указали, что Россия взяла на себя самое большое сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ среди стран, не входящих в организацию.

В марте ОПЕК нарастила добычу

Страны ОПЕК в марте увеличили добычу нефти, несмотря на то, что формально сделка по сокращению добычи еще действовала. Рост составил 821 тыс. баррелей в сутки - до 28,6 млн баррелей в сутки, его обеспечили в основном Саудовская Аравия и ОАЭ, следует из апрельского отчета организации.

Так, саудовская добыча выросла на 388 тыс. баррелей в сутки - до 10,1 млн баррелей в сутки, что по-прежнему соответствовало договоренностям по сделке. В ОАЭ добыча выросла сопоставимо - на 386 тыс. баррелей в сутки, до 3,45 млн баррелей в сутки. Также производство нефти росло в Кувейте - на 170 тыс. баррелей в сутки, до 2,8 млн баррелей в сутки. Снижалась добыча в Ираке, Иране и Ливии.

Так, в Иране добыча снизилась только на 52 тыс. баррелей в сутки - до 2,02 млн баррелей в сутки, в Ливии добыча с начала года упала в 8,5 раз - до 93 тыс. баррелей в сутки. В Венесуэле производство нефти снизилось в марте на 100 тыс. баррелей в сутки - до 660 тыс. баррелей в сутки.

Поставки нефти из "не ОПЕК"

Поставки нефти из стран "не ОПЕК" в 2020 году сократятся на 1,5 млн баррелей в сутки. При этом не исключены перебои в поставках из-за последствий распространения в мире коронавирусной инфекции, говорится в отчете.

"В 2020 году поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 1,5 млн баррелей в сутки, что на 3,26 млн баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза. Последствия COVID-19, вызвавшего глобальный экономический спад и обвал спроса на нефть, также приведут к перебоям в поставках. Падение цен на нефть заставило компании сократить капитальные расходы до самого низкого уровня за последние 13 лет", - отмечают эксперты организации.

При этом поставки нефти из США в 2020 году, по прогнозам ОПЕК, снизятся на 150 тыс. баррелей в сутки. "Согласно прогнозам, рост поставок нефти в 2020 году будет наблюдаться только в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии", - сообщается в отчете.

Лидерство по экспорту нефти в Китай

Саудовская Аравия в январе-феврале 2020 года вернула себе лидерство по экспорту нефти в Китай, обогнав Россию, отмечается в отчете.

Так, доля Саудовской Аравии в импорте Китая составила 17,1%, или 1,8 млн баррелей в сутки. Россия занимает второе место с долей в 16%. Крупными поставщиками нефтепродуктов также являются Ирак (12%), Бразилия (9%) и Ангола (7%). В целом импорт нефти Китая в январе и феврале составил 10,5 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей в сутки ниже, чем в декабре 2019 года.

По данным Главного таможенного управления КНР, Китай в первом квартале 2020 года импортировал 121,16 млн тонн нефти, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале Китай закупил за границей сырой нефти на сумму более $55,7 млрд, что на 5,8% больше в годовом исчислении.