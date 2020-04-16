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Эксперты не ожидают серьезного оттока трудовых мигрантов из Петербурга из-за коронавируса

Они заявили, что в городе сохранится высокая потребность в иностранных работниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Высокая потребность в иностранных трудовых мигрантах на рынке труда сохранится и после пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг директор Центра трудовых ресурсов комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Алексей Чистяков.

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"Востребованность в иностранной рабочей силе на рынке Петербурга сохранится, и никакая пандемия не изменит ситуацию по привлечению иностранных граждан в Петербург. По нашим предположениям, если будет отток, то незначительный", - сказал он, выступая на онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС.

По его данным, сейчас в Петербурге на постоянной основе трудятся 233 тыс. иностранных граждан на легальной основе. "Они занимают достаточно серьезные отрасли и помогают нашим предприятиям и строить, и создавать продукты, и сферу услуг. Занимают порядка 15% от рабочей силы Петербурга", - добавил Чистяков.

Согласно данным городского комитета по труду и занятости населения, в прошлом году в Петербурге наибольшее число внешних трудовых мигрантов пришлось на граждан Узбекистана (28% от их общего количества), Белоруссии (20%) и Украины (17%).

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