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Россельхознадзор отменил запрет на ввоз из Китая живых рачков и моллюсков

Запрет был введен 30 января 2020 года, а затем 3 марта продлен

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор снял первый запрет на ввоз живых гидробионтов из Китая, введенный в январе 2020 году в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в материалах ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в частичное изменение указания Россельхознадзора от 18 февраля 2020 года отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов (организмы, обитающие в воде, рыбы, рачки, моллюски - прим. ТАСС) из КНР", - говорится в документе.

Как отмечается в материалах, решение о снятии временных ограничений на ввоз всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) будут рассмотрены после официально установленного источника COVID-2019.

Россельхознадзор приостановил ввоз экзотических животных из Китая из-за коронавируса с 30 января 2020 года, 3 марта запрет был продлен.

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