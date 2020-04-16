Путин советует губернаторам не замораживать стройки, но соблюдать правила безопасности

"Обращаюсь к руководителям регионов: при проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах", - заявил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли. "Прошу применять здесь гибкие решения, находить баланс - и это можно, как говорят специалисты, для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты", - обратился глава государства к руководителям регионов.

Путин пояснил, что его совет связан с тем, что, "как и другие отрасли, строительный комплекс сегодня столкнулся с объективными трудностями". "Главная из них - это падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом, затруднен и доступ застройщиков к кредитным ресурсам", - отметил президент. Он заверил: "Также понимаю обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах, им важно видеть перспективы, чтобы планировать свою работу в долгую".