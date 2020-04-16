Путин: строительный комплекс станет локомотивом роста при восстановлении экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку строительного комплекса, который станет локомотивом роста при восстановлении экономики.
"Мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие секторы", - заявил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
По мнению Путина, от эффективной и ритмичной работы строительного комплекса "зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов, другой опорной инфраструктуры страны". "Стройка в целом - отрасль, замыкающая на себя большое количество предприятий, крупных, средних, малых компаний из смежных секторов, таких, как производство стройматериалов и техники, металлургия, деревообработка, химия", - указал президент России. По его мнению, эти факторы необходимо учитывать, принимая решения по строительному сектору.
Глава государства отметил, что в обсуждении участвуют руководителя ряда строительных компаний России. Путин попросил их рассказать о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются их организации, поставщики, подрядчики, "как идет работа в нынешней непростой обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции".