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Путин заявил, что крупные инфраструктурные проекты не будут остановлены

Глава государства предупредил о необходимости максимально выдерживать сроки строительства инфраструктурных объектов

НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о продолжении масштабных инфраструктурных проектов, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

"Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на Юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, в Черном море и на Дальнем Востоке", - заявил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

По мнению Путина, "все это - прочный задел для экономики, для ее будущего роста".

Президент также предупредил о необходимости максимально выдерживать сроки строительства инфраструктурных объектов.

"В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, конечно же, существуют понятные и объективные ограничения, но, несмотря на это, сроки по инфраструктурным объектам должны максимально выдерживаться, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а работали на экономику, на развитие страны и регионов, на повышение качества жизни людей", - указал глава государства.

Путин отметил, что постоянно проводит консультации с экспертами. По его словам, они "показывают, что могут быть выработаны специальные, безопасные режимы строительных работ". "Прошу правительство вместе с регионами, строительными компаниями оперативно утвердить и использовать такие режимы", - потребовал глава государства.

Президент не исключил увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве с 30 до 50%.

"Прошу отдельно проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве", - заявил глава государства. Он отметил, что сейчас авансируется 30% по контракту, и предложил "увеличить эту долю до 50%".

Путин пояснил: "За счет этого [можно будет] предоставить строительным и другим компаниям дополнительные оборотные средства, что позволит им ритмично работать, выполнять обязательства перед поставщиками в других отраслях и, главное - сохранить рабочие места, зарплаты своих сотрудников, привлечь новых специалистов".

"Мы и впредь будем анализировать ситуацию в отрасли, вырабатывать новые дополнительные решения", - заверил президент. Он отметил, что на нынешнем совещании перечислил не все возможные меры поддержки строительной отрасли. "Прошу правительство держать руку на пульсе постоянно, быть в контакте с работниками отрасли, анализировать ситуацию и предлагать варианты развития отрасли, исходя из складывающейся обстановки", - потребовал глава государства.

Теги
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