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Пандемия коронавируса нового типа
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Якушев: спрос на жилье в РФ может упасть до 50% после режима самоизоляции

Текущее падение составляет около 30%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спрос на жилье на территории России может упасть до 50% после выхода из режима самоизоляции. Об этом сообщил в четверг глава Минстроя Владимир Якушев на совещании с президентов РФ Владимиром Путиным о мерах поддержки строительной отрасли в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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"Сегодня мы наблюдаем, что на рынке, действительно, во всех субъектах Российской Федерации спрос запал уже на 30%. В дальнейшем мы видим, что ситуация будет развиваться по нарастающей. После того как выйдем из режима самоизоляции, наши коллеги говорят о том, что спрос как минимум может упасть до 50% или больше", - сказал он.

Якушев отметил, что основная масса субъектов РФ не полностью прекратили стройку, а остановили те площадки, где сегодня имеются претензии к соблюдению санитарных норм. "Есть стройки, к которым есть претензии. Там предъявляются требования совместно с Роспотребнадзором. [Когда] эти требования снимаются, стройка запускается", - сказал он.

Министр добавил, что строительные работы должны продолжаться при жестком условии соблюдения всех необходимых санитарных норм. "Мы очень плотно работали со всеми субъектами РФ, в режиме онлайн вели консультации и помогли всем застройщикам составить необходимый пакет документов, чтобы сегодня на их площадках были организованы все мероприятия борьбы с коронавирусом и при этом продолжался производственный процесс", - сказал Якушев.

Он также отметил, что сначала подрядные организации, которые исполняют бюджетный заказ, столкнулись с тем, что у них произошло удорожание строительства, поскольку часть составляющих, которые сегодня используются при исполнении бюджетного заказа, имеют импортную составляющую, а цена на нее выросла. "Но очень оперативно были приняты решения в первом пакете антикризисных мер, поэтому этот вопрос сегодня снят", - сказал министр.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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