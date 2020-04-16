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NRTC внедрит платформу AutoGrid Flex для управления распределенными энергоресурсами в США

C помощью решения AutoGrid Flex клиенты более 800 энергопровайдеров смогут объединить свои "умные" термостаты, водонагреватели, солнечные батареи и электромобили в единую систему

ТАСС, 16 апреля. Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NRTC) заключило соглашение с разработчиком программного обеспечения AutoGrid по внедрению AI-платформы для управления распределенными энергетическими ресурсами. Об этом сообщило издание Energy Storage News.

"NRTC требуются надежные, масштабируемые и экономически эффективные технологические решения. Внедрение AI-платформы AutoGrid Flex для управления распределенными источниками возобновляемой энергии позволит повысить надежность и устойчивость энергосети и повысить качество обслуживания клиентов", - отметил президент NRTC по "интеллектуальным" сетевым решениям Грег Бартоломей.

C помощью решения AutoGrid Flex клиенты более 800 энергопровайдеров смогут объединить свои "умные" термостаты, водонагреватели, солнечные батареи и электромобили в единую систему, что позволит коммунальным предприятиям использовать распределенные энергоресурсы для эффективного реагирования на спрос, балансировки сетевой нагрузки и расширенной интеграции возобновляемых источников. Для этого будут использованы модели и алгоритмы на базе машинного обучения и искусственного интеллекта, лежащие в основе аналитических функций AutoGrid Flex.

Платформа AutoGrid Flex совместима с такими IoT-устройствами, как термостат Google Nest и продукты компаний Honeywell, Schneider Electric и Emerson.

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