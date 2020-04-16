{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Основатель White Rabbit не исключил закрытия части ресторанов сети

Он отметил, что самую большую долю затрат в ресторанном бизнесе составляют затраты на аренду

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Часть ресторанов сети White Rabbit может не открыться после вынужденных каникул, связанных с пандемией коронавируса, заявил основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков в интервью телеканалу РБК. Он отметил, что самую большую долю затрат в ресторанном бизнесе составляют затраты на аренду.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сейчас ведем переговоры со всеми арендодателями, кто-то идет навстречу, кто-то не идет. <...> Но таких, кто вообще не дает скидки, сейчас нету. Кто-то пытается давать отсрочки. Но, наверное, те, кто дает отсрочки, ну, я не знаю, наверно, люди живут в какой-то другой реальности, может быть, годов 90-х - начала 2000-х. Ну, и вот эти рестораны, наверно, мы будем закрывать в первую очередь и не открывать, имеется ввиду", - сказал он.

White Rabbit Family - российская группа компаний, основанная Борисом Зарьковым в 2010 г. В группу входят 11 ресторанов в Москве и 12 в Сочи.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что от 30 до 50% кафе и ресторанов страны могут закрыться в связи с распространением коронавируса и введением карантина.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин наградил главу РФПИ орденом Почета
Кирилл Дмитриев награжден за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС