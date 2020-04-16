Основатель White Rabbit не исключил закрытия части ресторанов сети

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Часть ресторанов сети White Rabbit может не открыться после вынужденных каникул, связанных с пандемией коронавируса, заявил основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков в интервью телеканалу РБК . Он отметил, что самую большую долю затрат в ресторанном бизнесе составляют затраты на аренду.

"Сейчас ведем переговоры со всеми арендодателями, кто-то идет навстречу, кто-то не идет. <...> Но таких, кто вообще не дает скидки, сейчас нету. Кто-то пытается давать отсрочки. Но, наверное, те, кто дает отсрочки, ну, я не знаю, наверно, люди живут в какой-то другой реальности, может быть, годов 90-х - начала 2000-х. Ну, и вот эти рестораны, наверно, мы будем закрывать в первую очередь и не открывать, имеется ввиду", - сказал он.

White Rabbit Family - российская группа компаний, основанная Борисом Зарьковым в 2010 г. В группу входят 11 ресторанов в Москве и 12 в Сочи.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что от 30 до 50% кафе и ресторанов страны могут закрыться в связи с распространением коронавируса и введением карантина.