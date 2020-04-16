Bloomberg: Apple планирует представить осенью полноразмерные беспроводные наушники

ТАСС, 16 апреля. Американская корпорация Apple готовится выпустить осенью две модели полноразмерных беспроводных наушников, хотя пандемия коронавируса может внести коррективы в этом срок. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработками.

Как ожидается, наушники будут оформлены в стиле ретро, с овальными амбушюрами. Apple готовит две модели - престижный вариант, в оформлении которого будет использованы синтетический материал, по своим свойствам имитирующий кожу, и спортивный - с использованием хорошо пропускающей воздух ткани с перфорацией.

Особенностью наушников станет то, что оголовье и амбушюры будут крепиться к каркасу магнитными держателями. Таким образом, пользователь сможет при желании заменить их. Планируется, что меняя комплектующие, владелец наушников сможет чередовать престижный и спортивный варианты. Управляться наушники будут с помощью голосовых команд Siri, кроме того, предусмотрен набор кнопок и для ручного управления.

В 2016 году Apple впервые вышла на рынок наушников, выпустив внутриканальные беспроводные AirPods. Цена на полноразмерный вариант пока не известна, однако, как указывает Bloomberg, аналогичные модели от Sony и Sennheiser, с которыми будут конкурировать наушники Apple, стоят около $350. Запуск нового продукта планируется на осень, однако может быть отложен, поскольку сборка, скорее всего, будет осуществляться в Китае, еще не полностью восстановившемся от коронавируса. Кроме того, полноразмерные наушники, как правило, должны обладать высокими звуковыми качествами, но их тестирование может быть затруднено в условиях ограничительных мер, введенных из-за эпидемии.

Ранее в прессе появилась информация о том, что из-за пандемии COVID-19 компания Apple может отложить намеченный на осень запуск новой модельной серии смартфонов на значительное время, по некоторой информации, даже на начало 2021 года. Это привело к снижению стоимости акций компании на бирже.