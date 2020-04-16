Депутат ГД: поддержка предприятий АПК в СКФО обеспечит занятость населения

МАХАЧКАЛА, 16 апреля. /ТАСС/. Системообразующими для регионов Северного Кавказа являются, в первую очередь, предприятия АПК, которые обеспечивают занятость большей части населения, а также решают задачи продовольственной безопасности страны, поэтому в период ограничений из-за пандемии коронавируса такие предприятия нуждаются в господдержке. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Дагестана, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Заур Аскендеров.

В среду в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доработать перечень системообразующих предприятий на основе объективных критериев, чтобы в него вошли только исключительно важные для экономики страны компании. В четверг на заседании правительства министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что обновленный список системообразующих предприятий будет рассмотрен и утвержден 17 апреля на правкомиссии по устойчивому развитию экономики.

"В каждом регионе есть свои системообразующие критерии, и если говорить о Северном Кавказе, то здесь системообразующими являются предприятия с наибольшей занятостью населения. Сейчас очень важно сохранить рабочие места, поэтому необходимо оказывать поддержку, в первую очередь, тем отраслям, где наиболее задействовано население. Для Северного Кавказа это, конечно же, сельское хозяйство. Вторым критерием для системообразующего предприятия должна быть уплата налогов, которые также в свою очередь дают возможность платить зарплату бюджетникам, выполнять социальные программы региона и страны", - сказал Аскендеров.

Он добавил, что сельхозпредприятия также решают задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны. "В данном случае это очень важный критерий, учитывая, что сейчас ограничен импорт из многих стран", - сказал депутат.

При этом, по его словам, мелкие и средние сельхозпредприятия, которые не попадут в списки системообразующих, смогут получить региональную поддержку. "Есть много мелких хозяйств, которые имеют такую же большую значимость для сохранения рабочих мест, выпуска продукции и так далее. Уверен, что для тех предприятий, которые не попадут в общероссийских список, на местах также будут найдены возможности поддержки", - пояснил собеседник агентства.