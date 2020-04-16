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Новая система обращения с ТКО
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В РЭО опасаются возникновении критической ситуации с вывозом мусора в 35 регионах России

Собираемость платежей за вывоз отходов в первую неделю марта упала на 40% по сравнению с началом февраля, но в апреле, по прогнозам экологического оператора, тенденция к снижению сохранится

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Напряженная ситуация с финансовым состоянием региональных операторов на сегодняшний день сложилась в 20 регионах России, их число может вырасти до 35. Об этом сообщил в четверг гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Илья Гудков в ходе видеоконференции с Советом Федерации.

"Двадцать регионов, где, по нашей точке зрения, ситуация наиболее напряженная. Мы точно чувствуем, что ситуация постоянно меняется, и тенденция к увеличению количества регионов, где ситуация должна оцениваться как критическая, растет. Мы видим, что у 35 субъектов в итоге будет ситуация похожая", - сказал Гудков.

По его словам, сравнение первой недели февраля с первой неделей марта показало, что собираемость платежей за вывоз отходов снизилась на 40%, что является критическим, так как 65% от размера тарифа приходится на перевозку. "Есть уже риск невозможности обеспечить обязательные платежи региональному оператору, которые нельзя никуда переложить из-за постоянства этих расходов", - добавил глава РЭО. В конце марта РЭО создал оперативный штаб для помощи региональным компаниям, вывозящим отходы, так как 17 из них угрожало банкротство.

Однако в апреле собираемость платежей за вывоз мусора продолжила снижаться. "Критическое снижение собираемости платежей. В апреле 2020 года она ожидается на уровне 60% от объема выставленных счетов потребителям. В случае сохранения режима эпидемиологических ограничений собираемость платежей должна будет упасть даже до уровня 40%", - подчеркнул Гудков.

Ранее пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко сообщила, что объем образования мусора в многоквартирных и частных домах в России с момента введения режима самоизоляции увеличился на 20%. В связи с этим правительство решило принять антикризисную меру для региональных операторов, занимающихся вывозом отходов.

С 1 января 2019 года в России началась реализация реформы сферы по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Реформа призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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