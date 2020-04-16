{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Члены МВФ обязались выделить $11,7 млрд на льготное кредитование бедных стран

В МВФ также подтвердили, что к концу апреля фонд одобрит заявки почти половины стран и территорий, обратившихся за экстренной финансовой помощью в связи с пандемией

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Австралия, Великобритания, Канада, Франция и Япония обязались предоставить МВФ $11,7 млрд долларов на льготное кредитование бедных стран, что составляет порядка 70% от всей запрошенной суммы в $17 млрд. Об этом сообщила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом организации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы можем усилить поддержку нашим беднейшим членам", - сказала она. "Мы смогли укрепить наши возможности для льготного кредитования. Это абсолютно замечательно. Мы призвали страны-члены срочно предоставить $17 млрд льготного кредитования для нашего Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. И сегодня на этой встрече мы получили обязательства от наших членов обеспечить 70% от того, что было запрошено", - подчеркнула директор-распорядитель.

"Я хочу искренне поблагодарить Японию, Великобританию, Францию, Австралию и Канаду за их твердые обязательства предоставить $11,7 млрд", - добавила Георгиева.

Она также подтвердила, что к концу апреля фонд одобрит заявки почти половины стран и территорий, обратившихся за экстренной финансовой помощью в связи с пандемией. "К концу этого месяца порядка 50 стран получат помощь, а в целом на данных момент у нас есть запросы от 102 стран", - отметила глава МВФ.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин наградил главу РФПИ орденом Почета
Кирилл Дмитриев награжден за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС