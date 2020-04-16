Члены МВФ обязались выделить $11,7 млрд на льготное кредитование бедных стран

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Австралия, Великобритания, Канада, Франция и Япония обязались предоставить МВФ $11,7 млрд долларов на льготное кредитование бедных стран, что составляет порядка 70% от всей запрошенной суммы в $17 млрд. Об этом сообщила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом организации.

"Мы можем усилить поддержку нашим беднейшим членам", - сказала она. "Мы смогли укрепить наши возможности для льготного кредитования. Это абсолютно замечательно. Мы призвали страны-члены срочно предоставить $17 млрд льготного кредитования для нашего Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. И сегодня на этой встрече мы получили обязательства от наших членов обеспечить 70% от того, что было запрошено", - подчеркнула директор-распорядитель.

"Я хочу искренне поблагодарить Японию, Великобританию, Францию, Австралию и Канаду за их твердые обязательства предоставить $11,7 млрд", - добавила Георгиева.

Она также подтвердила, что к концу апреля фонд одобрит заявки почти половины стран и территорий, обратившихся за экстренной финансовой помощью в связи с пандемией. "К концу этого месяца порядка 50 стран получат помощь, а в целом на данных момент у нас есть запросы от 102 стран", - отметила глава МВФ.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.