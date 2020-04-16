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РЭО: для поддержки операторов ТКО в регионах нужны нулевая ставка НДС и отсрочка платежей

Кроме того, среди дополнительных мер поддержки, которые предлагает РЭО, - перенос сроков уплаты всех обязательных в этом году платежей региональными операторами на декабрь 2020 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минприроды России разработал ряд дополнительных мер поддержки региональных операторов по вывозу бытовых отходов, которые направлены на рассмотрение в правительство России, в их числе - введение нулевой ставки НДС и отсрочка обязательных платежей до конца 2020 года. Об этом заявил в четверг глава РЭО Илья Гудков на совещании с членами комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Мы считаем целесообразным установить нулевую ставку НДС на услугу регоператоров. Мы уже подготовили соответствующий проект закона. В связи с растущим количеством неплатежей со стороны населения и юридических лиц, мы предлагаем продолжить обсуждение вопроса обеспечения доступа регоператорам к персональным данным физических и юридических лиц. Это необходимо для корректного начисления платы за услугу по обращению с ТКО и обращения в судебные органы при образовании задолженности", - сказал Гудков.

Кроме того, среди дополнительных мер поддержки, которые предлагает РЭО, - перенос сроков уплаты всех обязательных в этом году платежей региональными операторами на декабрь 2020 года.

Меры поддержки разработаны компанией по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Одна из мер уже утверждена правительством. Речь идет о компенсации региональным операторам в течение трех месяцев 20% расчетной необходимой валовой выручки. Также на согласовании в правительстве находится проект постановления правительства о субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченными регоператорами с января 2019 года по март 2020 года в размере 100% ключевой ставки Центробанка.

Глава РЭО также рассказал, что для оперативного взаимодействия с региональными операторами создана специальная онлайн-платформа, которая позволяет круглосуточно получать от регоператоров обращения, в том числе требующих оперативного решения.

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