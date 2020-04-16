Путин наградил главу РФПИ орденом Почета

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева орденом Почета за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие Российской Федерации наградить Дмитриева Кирилла Александровича - генерального директора акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", - говорится в документе.

Тем же указом президент наградил орденом Дружбы генерального директора компании "Магнит" Яна Дюннинга за заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, развитии международных экономических отношений в области торговли.