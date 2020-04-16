В Ингушетии отменили все пассажирские авиарейсы до 26 апреля

МАГАС, 16 апреля. /ТАСС/. Пассажирские авиарейсы в Ингушетии отменили до 26 апреля включительно, сообщил в четверг ТАСС директор аэропорта Магас Магомед Цуров.

С 1 апреля авиасообщение с Ингушетией ограничили до одного ежедневного рейса в Москву и обратно в целях усиления мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регион и защиты населения республики.

"У нас нет авиарейсов, авиакомпании отменили рейсы из-за отсутствия загрузки самолетов пассажирами до 26 апреля включительно", - сказал Цуров.

Как сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в эфире телеканала "Россия-24", в регионе открыто железнодорожное сообщение, еженедельно в республику прибывают два поезда.

"Два раза в неделю приходит поезд, как раз прибыли вчера 60 человек, из них 20% - это жители республики, остальные - жители соседних регионов. Минтранс региона определил специальные автобусы, в которых водители облачены в защитные костюмы, они довозят прибывших в регион соседей в их регионы. Такая же работа проводилась в аэропорту, пока были авиарейсы в республику", - сказал Калиматов.