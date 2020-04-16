Сбербанк сделал бесплатным онлайн-сервис по возмещению из бюджета НДС и акцизов

"Дни до 30 апреля объявлены в России нерабочими, и мы понимаем, как важно и в этот период клиентам продолжать бесперебойно оформлять возврат своих налоговых платежей. В ситуации, когда офисы Федеральной налоговой службы физически не работают, мы видим большую востребованность нашего онлайн-сервиса по возвращению из бюджета НДС и акцизов. И мы приняли решение до 31 мая дать возможность клиентам пользоваться этим сервисом бесплатно", - приводит слова Попова пресс-служба Сбербанка.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сервис Сбербанка, позволяющий в режиме онлайн возместить из бюджета НДС и акцизы, станет бесплатным на срок до 31 мая. Об этом сообщил в четверг зампред правления банка Анатолий Попов, подчеркнув, что для бизнеса сейчас это единственная возможность оформить возврат налогов.

Попов подчеркнул, что это лишь одна из мер в поддержку корпоративных клиентов, предпринятых банком. "Мы надеемся, что общими усилиями мы поможем российскому бизнесу справиться с сегодняшней ситуацией", - сказал он.

В пресс-службе банка добавили, что процедура возмещения полностью происходит в электронном виде, на это уходит семь дней. Формирование и передача документов на возмещение будут бесплатными, клиент заплатит только комиссию за выпуск гарантии.

"Сбербанк - первый и единственный банк в России, представляющий корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи", - подчеркнули в банке.

25 марта президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса, затем глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля 2020 года включительно. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.