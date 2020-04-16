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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий

По словам главы Минфина Антона Силуанова, глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики
Министр финансов РФ Антон Силуанов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Во-первых, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, сейчас требуется концентрация усилия на ключевых приоритетах - сдерживание распространения коронавируса и сглаживание соответствующих негативных последствий. На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка - прим. ТАСС) общим объемом около 2,8% ВВП", - сказал Силуанов.

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Общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер деятельности российской экономики оценивается в размере более 6,5% ВВП. "Как я уже отметил, предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки населения и отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки можно оценить в размере более 6,5% ВВП", - отметил Силуанов.

"С 1 апреля для субъектов МСП понижена в два раза ставка страховых взносов - с 30% до 15%, которая будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Объем высвобождаемых средств для субъектов МСП за счет указанной меры только за 9 месяцев 2020 года составит около 350 млрд рублей", - добавил министр. 

По словам Силуанова, объем безвозмездной финансовой помощи малым и средним компаниям, пострадавших от коронавируса отраслей в РФ, составит более 80 млрд рублей. "Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь (1 МРОТ на одного занятого) на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников. По нашим оценкам, такая программа поможет поддержать более 970 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, объем финансовой поддержки составит более 80 млрд рублей", - добавил Силуанов.

Также Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "В этом году задействуем ресурсы ФНБ. При текущих ценах на нефть - $20 за баррель - направим в экономику около 2 трлн рублей", - сказал Силуанов.

"Направление дополнительных ресурсов, несмотря на такое масштабное падение доходов, - это серьезное подспорье для экономики. Таким образом, бюджетная политика обеспечивает контрциклический импульс", - отметил глава Минфина.

Риски недополучения налогов и ненефтегазовых доходов

Силуанов также сообщил, что Минфин видит риски недополучения налогов и ненефтегазовых доходов бюджета в размере более 1 трлн рублей. "Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета - мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников", - отметил Силуанов.

По его словам, глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики - не только нефтегазовом.

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от пандемии отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, запускаются специальные кредитные программы. Правительство России будет расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности на фоне пандемии коронавируса, отмечал ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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