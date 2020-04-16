Эксперты: льготная ипотека восстановит спрос на жилье и прекратит отток из отрасли денег

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Программа субсидирования ипотечных ставок до 6,5%, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, компенсирует падающий спрос на жилье и предотвратит отток денег граждан из строительной отрасли, который произошел из-за спада в экономике и распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказали в четверг опрошенные ТАСС эксперты.

Президент РФ ранее на совещании по поддержке строительной отрасли поддержал идею запуска программы льготной ипотеки. По его словам, в рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

"Очевидно, что в строительной отрасли сейчас происходит реальный спад спроса. За уменьшением количества сделок следует снижение денежного потока со стороны граждан. Восстановлению такого денежного потока поможет льготная ипотечная программа под 6,5% годовых. Безусловно, множество людей, которые сейчас планируют улучшить свои жилищные условия, этой программой воспользуются. Это компенсирует отток на рынке не только людей, которые опасаются сейчас выходить из квартиры, но и тех граждан, которые потеряли в доходах в сложившейся ситуации. Процентная ставка под 6,5%, по моей оценке, должна как минимум полностью компенсировать такой отток, но возможно и даст приток сверх ожидаемого уровня продаж", - сказал генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик.

По его словам, сумма в 3 млн рублей, до которой будет предоставляться льготная ипотека, это выше среднего в регионе, она открывает возможность покупать самое разное жилье: и дешевое, и относительно дорогое. "То же касается Москвы: 8 млн - это, конечно, не центр Москвы, но, в принципе, довольно большое количество квартир попадает под эту цифру", - отметил Холопик.

Решение о субсидировании ипотеки позволит эмоционально сорвать с места будущих заемщиков, считает руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский. "Любое снижение на 1-2 подпункта процентной ставки по ипотеке всегда показывало временной всплеск. Наверное, мы сейчас его увидим. Было бы здорово, если бы этот всплеск равным образом распределился в регионы в действительности на комфортное жилье", - сказал он.

Выжидательная позиция покупателей

Эксперт площадки "Жилье и городская среда" Общероссийского народного фронта Николай Алексеенко напомнил о программе субсидирования ипотеки в 2015 году, которая принималась в условиях взлетевшей стоимости ипотечных кредитов для заемщиков.

"Центральный Банк России в целях стабилизации ситуации на валютном рынке тогда поднял ключевую ставку до уровня 17%, вслед за этим взлетели и ставки по ипотечным кредитам. Принятие программы позволило достаточно оперативно, начиная с марта 2015 года, начать выдавать льготную ипотеку для населения, размер процентной ставки при этом для заемщика был не выше 13%, то есть снижение от рыночной ставки было достаточно существенным", - сказал он.

Первоначально программа принималась как краткосрочная мера до конца 2015 года, однако, показав свою эффективность, неоднократно продлевалась и действовала вплоть до сентября 2017 года, отметил Алексеенко. Всего, по его данным, было выдано 514 тыс. кредитов на сумму 930 млрд рублей, при этом государство, потратив на субсидии 15 млрд рублей, смогло простимулировать жилищное строительство почти на 1 трлн рублей.

"Сегодняшняя ситуация связана также с критическим падением спроса со стороны населения, однако теперь уже по причине карантинных мер и самоизоляции. Кроме того, многие потенциальные покупатели, видя неопределенность в стране, занимают выжидательную позицию. Снижение ставки для всех категорий заемщиков до очень комфортного уровня в размере 6,5% на кредиты, выданные до ноября этого года, позволит в первую очередь простимулировать сегодняшний спрос", - подчеркнул эксперт.

Расчет выгоды

По подсчетам независимого эксперта по ипотечному кредитованию Сергея Гордейко, снижение ставки от 9,5% до 6,5% для среднего по стране кредита (2,2 млн рублей) дает выигрыш не больше 3,5 тыс. рублей, что составит за год 42 тыс. рублей. Однако многое, по его мнению, зависит от первоначального взноса.

"При типичном для льготных программ взносе в 20% надо иметь не меньше 500 тыс. рублей собственных средств. Для успеха программы нужен взнос не больше 10%. Таким образом, ставка прекрасная, но для выплат по кредиту нужен постоянный доход, накопления и желание купить именно новостройку", - сказал эксперт.

Мероприятия, направленные на сохранение доступности жилья, являются самой ощутимой помощью для строительной отрасли сегодня, и снижение ставок по ипотеке - ключевое решение этой задачи, подчеркнул президент девелоперской группы "Эталон" Геннадий Щербина. "Именно ипотека в последние годы являлась основным драйвером спроса и нивелировала многие негативные макроэкономические факторы. Также на уровне государства необходимо минимизировать риски падения платежеспособного спроса, активно применять меры адресной поддержки граждан, столкнувшихся со снижением доходов или временной потерей работы", - считает он.