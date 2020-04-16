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Белоусов заявил, что отраслевые списки системообразующих предприятий могут меняться

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Системообразующие предприятия будут мониториться профильными ведомствами отдельно в каждой из отраслей и эти списки будут носить динамичный характер. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Системообразующие предприятия будут мониториться профильными ведомствами отдельно в каждой из отраслей. Также принято решение, что отраслевые списки системообразующих предприятий будут носить динамичный характер, а количество предприятий может меняться", - сказал он.

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