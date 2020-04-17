В Пензенской области поддержка экономики потребует 2,7 млрд рублей

ПЕНЗА, 17 апреля. /ТАСС/. Пакет мер по поддержке бизнеса в Пензенской области в условиях действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса потребует 2,7 млрд рублей. Он, в частности, предполагает отсрочки и уменьшение арендной платы за объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, снижение налоговых ставок, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Пензенской области оперативным штабом сформирован комплексный план по обеспечению первоочередных задач по устойчивому развитию экономики региона. В него входят меры, включающие поддержку малого и среднего бизнеса. По предварительным расчетам стоимость реализации первоочередных мер, направленных на реализацию плана, составит 2,7 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

План предусматривает отсрочки и уменьшение арендной платы по объектам государственного и муниципального имущества, приостановление проверок бизнеса, снижение размера единого налога на вмененный доход для уменьшения налоговой нагрузки на предпринимателей. Кроме того, вдвое будет снижена стоимость патентов для владельцев бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии, налоговая ставка по объектам недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, будет уменьшена с 2% до 1,6%

В Пензенской области выявлено 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека выписаны после выздоровления, двое умерли. В регионе введен режим повышенной готовности, предполагающий самоизоляцию граждан.