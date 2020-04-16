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Эксперты: предложенные Путиным меры поддержки минимизируют ущерб стройотрасли от пандемии

Президент поручил правительству подготовить комплекс мер для повышения доступности банковского кредитования для застройщиков и предложил субсидировать процентную ставку для девелоперов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Антикризисные меры, озвученные в четверг президентом России Владимиром Путиным, помогут стройотрасли в России пройти период пандемии коронавируса с минимальным ущербом. Такое мнение высказали ТАСС в четверг опрошенные эксперты.

Так, эксперт площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко считает, что принятые меры стоит расценивать исключительно в комплексе, поскольку, с одной стороны, внедряются механизмы поддержки спроса за счет новой ипотечной программы, а с другой - предполагаются серьезные меры поддержки самих застройщиков. "Предлагается поддержать строительный комплекс в широком смысле слова - не только жилищный сектор, но и компании, которые привлекаются для реализации государственных проектов. Это обеспечит реализацию огромного числа инфраструктурных объектов: автомобильных и железных дорог, портов, больниц, школ, детских садов и много другого. Таким образом, пакет мер позволит отрасли пройти период эпидемии коронавирусной инфекции с минимальным ущербом", - сказал собеседник агентства.

Инициативы своевременны, поскольку стройка - локомотив экономики, в этой сфере трудятся свыше 4 млн строителей, а с учетом смежных профессий (проектировщики, производители стройматериалов, промышленных материалов) их число достигает 8-9 млн граждан, отметил в свою очередь замдиректора Российского союза строителей Константин Кижель.

"Очень хорошая инициатива, что 12 млрд направят на поддержку кредитов строительных организаций, потому что строительные организации сегодня как никогда нуждаются в деньгах, а сейчас банки не очень охотно выдают кредиты. Также важно то, что на государственных стройках будет авансирование не 30%, а 50%. Это позволит строителям рассчитываться за строительные материалы с поставщиками, то есть будет задействован весь цикл, вся цепочка строительного комплекса", - сказал он ТАСС. Эксперт также поддержал инициативу, согласно которой решено докапитализировать Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства на 30 млрд рублей. По его словам, долгострои - один из наболевших вопросов, который решается, но пока медленно. "30 млрд рублей позволят существенно снизить число обманутых дольщиков в России", - сказал Кижель.

Руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский в беседе с ТАСС поддержал идею Ностроя, который предложил сделать не только федеральный реестр системообразующих организаций, но и региональный. "Это очень крутая история, потому что затрагивает компании, которые замыкают на себе по цепочке огромное количество контрагентов, малый и средний бизнес. Если такой реестр появится и ему дадут преференции на федеральном уровне, то у всех мелких и средних компаний появится возможность оказать свою услугу взамен на то вознаграждение, которое будет примерно находиться около рыночных показателей", - сказал он.

Кроме того, Котровский отметил, что поручение президента, согласно которому ДОМ.РФ получил госгарантию на 50 млрд рублей, которые пойдут на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков, поддержит развитие рынка арендного жилья в России для отдельных категорий граждан. "С точки зрения того, что есть семьи, которые никаким образом не могут получить ипотеку и зарабатывают так мало, что не могут расплачиваться по арендному жилью, наверное, будет рост объемов такого жилья, если это будет делаться через ДОМ.РФ", - сказал он.

Меры поддержки стройотрасли

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он поручил правительству подготовить комплекс мер для повышения доступности банковского кредитования для застройщиков. Также Путин предложил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев.

Отдельно на совещании президент затронул тему доступности ипотеки. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, по поручению президента, институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ получил государственную гарантию на 50 млрд рублей, которые пойдут на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков. По словам Путина, в будущем это жилье россияне смогут купить, в том числе в рамках программ льготной ипотеки. Помимо этого, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев. Президент отметил, что нужно рассмотреть возможность перераспределения части расходов по программе расселения аварийного жилья, чтобы увеличить темпы переселения граждан.

Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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