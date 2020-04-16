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Пандемия коронавируса нового типа

Саудовская Аравия выделит $500 млн на борьбу с коронавирусом

Ранее страны G20 одобрили предложенный Саудовской Аравией план по отсрочке платежей по задолженности бедным странам

ТАСС, 16 апреля. Саудовская Аравия как страна, председательствующая в G20, обязалась выделить $500 млн ряду организаций для поддержки глобальных усилий в противодействии пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте "двадцатки".

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"Саудовская Аравия предоставит $150 млн Коалиции за инновации в подготовке к эпидемиям (CEPI), $150 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) и $200 млн другим международным и региональным медицинским организациям и программам", - сообщается в документе.

В пресс-релизе королевство также призывает все государства, неправительственные организации, благотворительные учреждения и представителей частного сектора помочь восполнить разрыв финансирования предпринимаемых мер в борьбе с коронавирусом, который оценивается более чем в $8 млрд.

В среду страны G20 одобрили предложенный Саудовской Аравией план по отсрочке платежей по задолженности бедным странам, о чем заявил министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в ходе пресс-конференции по итогам виртуальной встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. Он также добавил, что страны "двадцатки" вложили в мировую экономику $7 трлн для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Аль-Джадаан заверил, что страны Группы двадцати решительно настроены работать вместе в рамках борьбы с последствиями распространения инфекции.

Теги
Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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