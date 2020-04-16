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Пандемия коронавируса нового типа

Туск призвал к "блицкригу" в экономике ЕС для снижения последствий пандемии

Бывший глава Евросовета отметил, что сейчас необходимо как можно скорее оказать помощь особо пострадавшим странам ЕС и их экономикам

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Европейский союз еще не сталкивался с таким вызовом, как эпидемия коронавируса и сейчас необходимо как можно скорее оказать помощь особо пострадавшим странам ЕС и их экономикам. Такое мнение высказал лидер Европейской народной партии (ЕНП), бывший глава Евросовета Дональд Туск в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel.

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"Это не первый кризис в истории Европейского союза", - сказал он, напомнив о долговом кризисе Греции и ситуации вокруг евро. "Иногда у меня возникает впечатление, что ЕС только для того и существует, чтобы бороться с кризисами. Но правда в том, что нам еще никогда не приходилось преодолевать такой вызов, как сейчас", - считает политик. "Он мне прежде всего напоминает о кризисе вокруг беженцев. Ведь и в том случае речь шла об эмоциях, страхах и неопределенности", - отметил Туск.

"Эта пандемия затрагивает нас всех и не знает виновных. В этом разница по сравнению, например, с кризисом вокруг Греции", - отметил он. "Мы должны спасти Италию и Испанию, а также проект Европа. Не время для возни с цифрами. Мы нуждаемся в блицкриге в том, что касается экономики", - заявил он, высказав мнение, что "нельзя страшиться и чрезвычайных мер", таких как коронабонды (специальные единые европейские ценные бумаги по аналогии с евробондами, которые позволят государствам делать займы на одинаковых условиях).

"Когда мы смотрим на Южную Европу, то говорим о катастрофе. Здесь нужна быстрая помощь, но также сочувствие и солидарность", - полагает Туск. По его мнению, "потеря репутации Европы велика - в Италии, Испании, Португалии, но также и непосредственно по соседству, например, на Западных Балканах". Туск заявил, что "это хладнокровно используют такие страны, как Китай и Россия". Лидер ЕНП считает, что помощь Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусом "в лучшем случае символична". "Но их коммуникация полна сочувствия", - сказал он.

Исключение партии Орбана из ЕНП

Дональд Туск подверг резкой критике действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в условиях пандемии коронавируса и заявил о намерении запустить процесс исключения его партии из ЕНП.

"Виктор Орбан правит в Венгрии с начала миграционного кризиса посредством чрезвычайных мер, он использует страх перед миграцией и теперь перед вирусом, чтобы расширить свою власть", - сказал Туск в опубликованном в четверг интервью изданию "Шпигель". "Некоторые из его мер, возможно, оправданы, его действия могут показаться с чисто формальной юридической точки зрения неоспоримыми, но это больше не имеет ничего общего с духом демократии", - считает политик.

"Сегодня не время для радикальных решений. Во время пандемии важно сохранять единство, но есть границы", - заметил Туск. "Я не знаю, когда сможет состояться наше следующее заседание президиума, в июне ли, как запланировано, или только в сентябре, но тогда придет время для решения, это совершенно ясно", - утверждал он. "До этого я намерен убедить коллег в ЕНП в том, что мы не должны выбирать между свободой и безопасностью, но что сможем предложить гражданам и то, и другое", - заявил лидер ЕНП.

30 марта венгерский парламент, в котором две трети голосов (133 из 199 депутатских мандатов) принадлежат правящей коалиции из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии, предоставил премьер-министру Виктору Орбану чрезвычайные полномочия на неопределенный срок на фоне борьбы с распространением коронавируса. Это решение подвергли резкой критике в ЕС.

Касаясь политической ситуации в своей родной стране - Польше, Туск назвал "неприемлемыми" планы правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) провести в стране 10 мая президентские выборы. "Наша Конституция запрещает изменять избирательное право меньше, чем за 6 месяцев до выборов. Именно это сейчас и происходит", - сказал он, имея в виду предложенный ЗиС проект о дистанционном голосовании, который 6 апреля принял Сейм. По мнению Туска, логистически невозможно участие 30 млн поляков в почтовом голосовании.

"Я считаю Ярослава Качиньского (лидер ЗиС) опаснее, чем Виктора Орбана", - заявил Туск. "Орбан, может быть, циничен, но он также и прагматичен, Качиньский же, напротив, паталогически стремится получить как можно больше власти", - считает лидер Европейской народной партии.

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Туск, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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