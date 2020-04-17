Госдума обсудит во II чтении запрет продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия". В первом чтении документ был принят 24 сентября 2019 года.

Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах и обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках. "Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых "наливаек", в зонах жилой застройки", - говорится в пояснительной записке.

От 41 органа государственной власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания, а также "выражена поддержка данной законодательной инициативы, признание ее необходимой, актуальной и целесообразной", указывают авторы документа.

Законопроект наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

Ко второму чтению уточнено определение площади зала обслуживания. "Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов", - говорится в тексте законопроекта.