МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.

В мартовском прогнозе S&P ожидали рост мирового ВВП на 0,4%, и сокращения экономик США и еврозоны на 1,3% и 2% соответственно.

"Экономические последствия от COVID-19 затягиваются и становятся интенсивнее, чем предполагалось, и мы снова понизили наши макроэкономические прогнозы. Сейчас мы прогнозируем падение мирового ВВП на 2,4% в этом году, а экономики США и еврозоны сократятся на 5,2% и 7,3% соответственно", - говорится в материале.

Агентство прогнозирует на 2021 год рост мировой экономики на 5,9%, на 2022 год - на 3,9%.

Аналитики отмечают, что на данный момент происходит постепенное сокращение роста числа заразившихся и "акцент смещается на выздоровление". При этом баланс рисков, по мнению экспертов, остается отрицательным из-за неопределенности в области здравоохранения, экономики и политики.